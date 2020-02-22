فوز كاسح لقائمة المحافظين الأصوليين بمقاعد طهران في الانتخابات التشريعية

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلنت لجنة الانتخابات الإيرانية فوز قائمة المحافظين الأصوليين بزعامة عمدة طهران السابق محمد باقر قاليباف بمقاعد العاصمة في الانتخابات التشريعية.
طهران – سبوتنيك. وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات إسماعيل موسوي، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت “فوز قائمة المحافظين الأصوليين في الانتخابات البرلمانية، بزعامة عمدة طهران السابق محمد باقر قاليباف في مقاعد العاصمة طهران التي تمتلك 35 مقعدًا 5 منها للأقليات”.
وكان المتحدث باسم لجنة الانتخابات في إيران، إسماعيل موسوي، قد أكد في وقت سابق من اليوم السبت أنه سيكون هناك جولة ثانية لانتخابات مجلس الشورى في بعض الدوائر الانتخابية وستقام في 17 نيسان/أبريل المقبل.
وقال إسماعيل موسوي، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، “سيكون هناك جولة ثانية لانتخابات مجلس الشورى في بعض الدوائر الانتخابية وستقام في 17 نيسان/أبريل”.
وأضاف أنه “تم إعلان نتائج الانتخابات في 19 دائرة انتخابية”، مشيرا إلى أنه “سيتم إعلان نتائج الانتخابات في أغلب الدوائر الانتخابية اليوم”.
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