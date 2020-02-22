حركة حماس: جاهزون لكل المعارك ضد “الاحتلال الصهيوني” لحماية مقدساتنا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

صرح المتحدث باسم حركة حماس، فوزي برهوم، بأن تهديدات إسرائيل لن تخيف المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأضاف برهوم لوكالة “إرنا” الإيرانية: “جاهزون لخوض كل معاركنا مع الاحتلال الصهيوني كي نحمي أرضنا وشعبنا مقدساتنا ولكي نسقط صفقة ترامب المشبوهة”.

وتابع: “نحن بحاجة إلى ضرورة التحلل من أوسلو من قبل السلطة الفلسطينية وإنهاء التنسيق الأمني مع الاحتلال ورفع الشرعية عن الاحتلال الصهيوني، ويجب أن توقف كل أشكال التطبيع مع الاحتلال سواء على المستوى العربي أو الاقليمي أو الدولي لأن خطر الصفقة ليس على فلسطين وحدها إنما على المنطقة برمتها”.

وتابع “استمرار التنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني وتغيب المقاومة في الضفة الغربية والهرولة العربية والإقليمية تجاه التطبيع مع الاحتلال الصهيوني شجع الاحتلال للتغول على الشعب الفلسطيني والدم والأرض والمقدسات”، على حد تعبيره.

في سياق آخر، علق مصدر في كتائب “عز الدين القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”، على محاولة اغتيال قائد “حماس” في غزة، يحيى السنوار، والقيادي البارز في الذراع العسكرية للحركة، مروان عيسى.

وقال المصدر لوكالة “فلسطين الآن”: “الحديث عن اغتيال القادة السنوار وعيسى يدل على عجز وإرباك الاحتلال، وهي رسائل فارغة”.

وأضاف المصدر: “قادتنا مشاريع شهادة. وتلويح العدو لا يخيف أي طفل فلسطيني، وعلى قيادة العدو الفاشلة أن تجد حلا لبالونات غزة قبل أن تفكر بقرار لا تطيق دفع ثمن تبعاته”.