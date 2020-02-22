“أنصار الله” تتصدي لطائرات سعودية وإماراتية شرق صنعاء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة “انصار الله”، أن الدفاعات الجوية واللجان الشعبية، تصدت اليوم السبت، لتشكيل قتالي يتكون من طائرات حربية سعودية وإماراتية شرق محافظة صنعاء.

وقال العميد يحيى سريع في تغريدة عبر “تويتر” اليوم السبت: “الدفاعات الجوية تمكنت من التصدي لتشكيل قتالي معادي يتكون من طائرات حربية سعودية وإماراتية بعدد من صواريخ فاطر-1 في سماء مديرية نهم” شرق محافظة صنعاء”.

وأضاف العميد سريع أن الدفاعات الجوية “أجبرت الطائرات المعادية على مغادرة الأجواء قبل تنفيذها أي مهام عدائية في نهم”. المادة السابقة تعرّف على اول قرار لرئيس المريخ بعد خروجه من السجن المقالة القادمة حركة حماس: جاهزون لكل المعارك ضد “الاحتلال الصهيوني” لحماية مقدساتنا

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