تعرّف على اول قرار لرئيس المريخ بعد خروجه من السجن

الخليج 365 : أمر رئيس نادي المريخ السيد آدم سوداكال بإعادة المدير التنفيذي الدكتور مدثر خيري لمنصبه وذلك بعد إقالته مؤخرا ومن المنتظر أن يزاول المدير التنفيذي عمله يوم غدً الأحد. وكانت (سودانا فوق) قد أشارت امس الي ذلك.

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