غسان سلامة يكشف تفاصيل مكالمة هاتفية مع السراج أعادته لمفاوضات جينيف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، عن مكالمة هاتفية أجراها، ليل الأربعاء على الخميس، مع فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية، أبلغه فيها بأنه يتفهم أن تعليق مشاركة حكومته في المفاوضات يأتي انسجاما مع الرأي العام”.

وذكر سلامة، في تصريحات لوكالة “فرانس برس”، أنه أبلغ السراج أنه “متى تم التعبير عن الاستياء، يجب عدم إضاعة الوقت الثمين الذي نمضيه في جنيف”، وذلك في محاولته لإعادة حكومة الوفاق إلى طاولة المفاوضات.

وأوضح المبعوث الخاص أن المفاوضات التي يشارك فيها قائدان عسكريان رفيعان “هي مفاوضات تقنية إنما حيوية”، مشددا على أهمية نجاحها.

وقال سلامة إن عدم الاستفادة من الزخم الدولي الحالي الذي أوجده مؤتمر برلين في يناير/ كانون الثاني، والذي أعقبه تبني قرار مجلس الأمن الدولي في 12 فبراير/ شباط، سيكون بالنسبة إليه “خطيئة مميتة”.

وكان سلامة قد نجح في إعادة حكومة الوفاق الوطني الليبية إلى طاولة المحادثات في جنيف. وأعلن، أول من أمس الخميس، استئناف المباحثات غير المباشرة بإشراف المنظمة الدولية الهادفة لوقف إطلاق النار.

وأكد سلامة أن “التوصل إلى حل” يتطلب أسابيع عدة من المحادثات، حسب ما نقله موقع “العربية”

وكانت حكومة الوفاق الليبية قد أعلنت في وقت سابق انسحابها من المحادثات بعد قصف الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر ميناء طرابلس، مستهدفا مستودعات عسكرية، بحسب تصريحات الجيش.