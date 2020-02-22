حكومة جوبا: سنكرم حميدتي لدوره في سلام الجنوب

أعلن مستشار رئيس دولة الجنوب للشؤون الأمنية توت قلواك عزم دولة جنوب السودان تكريم النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” الشهر القادم لما بذله من جهد مقدر لتحقيق السلام بدولة جنوب السودان.

وبحسب “صحيفة السوداني” وصف قلواك حميدتي بأنه “رجل السلام” لما بذله من جهود مضنية لتحقيق السلام في الجنوب ولما قام به من دور أساسي في إقناع الرئيس سلفاكير بقبول العودة إلى نظام العشر ولايات بدلا من اثنتين وثلاثين ولاية.

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وهنأ توت الشعب السوداني على توقيع اتفاق مسار شرق، داعيا قادة مسار دارفور والمنطقتين للإسراع في تحقيق السلام وإنهاء الحرب في السودان. وقال أن استقرار السودان مرهون باستقرار الجنوب.

الخرطوم : (أخبار الخليج 365)