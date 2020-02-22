التعايشي: أمامنا فرصة تاريخية لنعبر بالسودان إلى بر الأمان

أكد عضو مجلس السيادة الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي المفاوض التزام الحكومة بتحقيق السلام الشامل والعادل في السودان، وقال إن أمامهم فرصة تاريخية للعبور بالسودان إلى بر الأمان.

وقال خلال مخاطبته مراسم توقيع اتفاق السلام بين الحكومة ومسار الشرق بجوبا إنه يود أن يرسل ثلاث رسائل الأولى إلى أهل شرق السودان مفادها أنه منذ الاستقلال كانت هناك مطالب ومشكلات اقتصادية وسياسية واجتماعية معلقة لم تتم معالجتها بصورة جذرية وظلت قضايا التهميش والظلم الاجتماعي والسياسي بشرق السودان محل نقاش،

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وأضاف أن ما تم اليوم هو محاولة جادة وصادقة لمعالجة تلك المشكلات المعلقة، وقال التعايشي “لقد حاولنا أن نحل المشكلات بمنهج مختلف عن ما مضى”،

مؤكدا أن هذا الاتفاق مكسب لكل أهل شرق السودان وليس ملكا لتنظيم سياسي بعينه. وبحسب “صحيفة السوداني” اشار إلى أنه سيتم نقل الاتفاق إلى أهل شرق السودان ليتم بحثه واعتماده عبر مؤتمر شرق السودان الذي سينعقد لمباركة الاتفاق وتكوين آليات تنفيذه وتطبيقه، وأضاف التعايشي قائلاً ” إذا توفرت لدينا الإرادة والنضج والوعي الكافي يمكننا أن نتوصل لاتفاق سلام قبل المدة المحددة بثلاثة اسابيع وأن ذلك يتطلب تنازلات سياسية واجتماعية و شخصية حتى نبني شراكة حقيقية مع الآخرين تنهي الحرب وتحقق السلام العادل والشامل”.

الخرطوم : (أخبار الخليج 365)