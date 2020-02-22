صراع مادبو والمستقيلين من مجلس المريخ يفضي لعودة مدثر خيري

بأمر من آدم سوداكال، أعاد مجلس إدارة نادي المريخ المدير التنفيذي مدثر خيري لمنصبه وذلك بعد إقالته مؤخرا، ومن المنتظر أنيزاول خيري عمله غدًا الأحد.

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وبحسب “صحيفة اليوم التالي” دار صراع شرس بين الصادق مادبو الضابط الوحيد المتبقي من المجلس و(4) أعضاء هم محمد موسى الكندو، هيثم الرشيد، علي أسد وخالد أحمد المصطفى بعد أن أصدر مادبو قرارا بإقالة المدير التنفيذي ليقدم الرباعي استقالتهم قبل أن يسحبوها بعد أقل من (24) ساعة عقب خضوع مادبو لمطالبتهم بإعادة خيري.

الخرطوم : (أخبار الخليج 365)