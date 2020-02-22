النيابة تحيل المتهمين بحرق مزرعة شقيق “البشير” للمحاكمة

التاريخ: 22-فبراير-2020 فى : حوادث 4 مشاهدة أحالت نيابة حي النصر بلاغ المتهمين بحرق مزرعة “عبد الله البشير” شقيق الرئيس السابق، في حي الأندلس مربع (9)، إلى محكمة حي النصر للفصل في القضية. Advertisements ووفقاً لقضية الاتهام بحسب صحيفة المجهر، فإن وكيل المزرعة دون بلاغاً ضد عدد من لجان المقاومة وأهالي المنطقة قاموا بحرق المزرعة، وذلك عقب احتجاجهم على زرع نبات الردوس الذي يحتاج كميات كبيرة من الري، الأمر الذي يؤدي لتزايد توالد الذباب والبعوض. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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