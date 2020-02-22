تمثيل جريمة المتهم بقتل رجل الاعمال محمد التوم

قضية مقتل رجل الاعمال محمد التوم بغرب ام درمان على يد احد معارفه التي تمت خلال الايام الماضية بقيام المتهم باطلاق النار من مسدسه على رجل الاعمال مما ادى الى وفاته.

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وكانت الشرطة قد تمكنت من القبض على المتهم ووضع المسدس المستخدم في الحادثة معروضات في البلاغ المفتوح تحت المادة 130 من القانون الجنائي وكان المتهم قد اقر بارتكابه الجريمة ودون اعتراف بارتكابه للجريمة بسبب خلافات نمسك عن الخوض فيها الى ان تكتمل كافة التحريات في البلاغ.

وتفيد متابعات صحيفة الدار بان المتهم قام بعمل اعترافات كاملة بارتكابه للجريمة وكيفية وقوع الحادث، وكانت الشرطة قد ضربت طوقا امنيا اثناء تمثيل المتهم للجريمة، كما تحدث شقيق القتيل الذي اكد على متابعتهم للاجراءات القانونية الى ان يقول القضاء الموقر كلمته باذن الله.

الحرطوم: (أخبار الخليج 365)