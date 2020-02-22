(3) دول مرشحة لاستضافة نهائي أبطال إفريقيا

التاريخ: 22-فبراير-2020 فى : رياضة 111 مشاهدة كشف مصدر، عن أن كل من تونس والمغرب والكاميرون ترشحت لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. Advertisements وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم قد تقدم بطلب رسمي للاتحاد الإفريقي لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020 بملعب رادس في العاصمة التونسية. واستوفى الملف التونسي بحسب صحيفة السوداني، كل الشروط التي وضعها الكاف عند فتح باب الترشحات لاحتضان المباراة النهائية من دوري أبطال إفريقيا هذا العام. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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