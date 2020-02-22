شبكة تقوم بييع كلى السودانيين بالقاهرة

اوقفت السلطات المصرية مجموعة من السودانيين بينهم مصريين يقومون باستئجار احدى الشقق بالقهرة يقومون من خلالها باستقبال السودانيين القادمين من اسوان الى القاهرة باستضافتهم بالشقة وبعد ذلك يستغلون حاجتهم للمال ليقوموا بعرض كلاهم للبيع عبر وكيل مصري بالاتفاق مع طالبي الكلى حيث يقومون بملء الاستمارة بانهم متبرعين بالكلى الا انهم يتاجرون بها بمبالغ دولارية.

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وبالقاء القبض على افراد العصابة بحسب صحيفة الدار، تم حجز عدد من الشباب السودانيين الذين قاموا ببيع كلاهم عن طريق الشبكة التي تخصصت في اصطياد السودانيين القادمين من اسوان وساتغلال حاجتهم للمال.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)