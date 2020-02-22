بمشاركة الدوليين.. المريخ يتدرب صباح أمس بالأكاديمية ويواصل التحضيرات اليوم

واصل فريق الكرة بنادي المريخ أمس الجمعة تحضيراته القوية استعدادًا لمباراته المرتقبة مع حي العرب بورتسودان الأربعاء المقبل ضمن مواجهات الجولة الرابعة من القسم الثاني للدوري الممتاز، وتدرب الفريق عند الساعة الثامنة صباحًا بملعب أكاديمية تقانة كرة القدم بالخرطوم 2 بمشاركة عدد كبير من اللاعبين بما فيهم نجوم الأحمر بالمنتخب الوطني الأول الذين عادوا للتحضيرات اعتبارًا من أمس الأول، واستمر مران المريخ لمدة ساعتين واشتمل على تمارين متنوعة ومختلفة، كما شارك لاعب تونسي في المران بطلب من المدير الفني الجديد المسلمي، وسيواصل الأحمر تدريباته صباح اليوم بالأكاديمية أيضًا.

تدريب لساعتين

نفذ نجوم الفرقة الحمراء العديد من التمارين في التدريب الذي أقيم صباح أمس بملعب أكاديمية تقانة كرة القدم وذلك تحت إشراف التونسي أمين المسلمي المدير الفني الجديد والكابتن الضو قدم الخير المدرب العام والألماني توماس مويير مدرب اللياقة البدنية والوطني حامد بريمة مدرب الحراس، وركز الجهاز الفني على إخضاع اللاعبين لتمارين متنوعة مع التركيز على الجانب البدني وتدريبات التكتيك والتنظيم بالكرة وبدونها، وفي ذات الوقت نفذ ثلاثي المرمى المكون من علي عبد الله أبوعشرين ومنجد النيل ومحمد مصطفى تمارين قوية ومختلفة شهدت تنافسًا واضحًا بين الحراس، فيما كان ختام المران الصباحي في الأكاديمية بتقسيمة من منتصف الميدان شهدت تسجيل العديد من الأهداف وظهور جيد لبعض اللاعبين خاصة رمضان وتيري وضياء وأمير كمال.

تونسي يشارك في المران

شهد مران المريخ في ملعب أكاديمية تقانة كرة القدم صباح أمس الجمعة مشاركة اللاعب التونسي غيث بن عبد الله الذي وصل للسودان يوم الأربعاء بطلب من قبل المدير الفني للفريق التونسي أمين المسلمي لإجراء اختبارات متواصلة مع فريق المريخ ومن ثم حسم تسجيله في الكشوفات أو رفض ذلك، ويلعب التونسي غيث في مركز الهجوم ويعتبر من مواليد العام 2001، وظهر بشكل جيد في المران الصباحي أمس وقدم العديد من المهارات المختلفة وشارك في التدريب منذ بدايته وحتى نهايته، وتم التأمين على أن يواصل اللاعب المشاركة في التمارين القادمة ولمدة شهرين كفترة اختبار له.

عودة الدوليين تشعل التدريبات

ارتفع التنافس والأداء في تدريبات المريخ الأخيرة بعد عودة وانضمام السداسي علي عبد الله أبوعشرين ومنجد النيل وأمير كمال وضياء الدين محجوب ومحمد الرشيد ورمضان عجب، وظهر سداسي الأحمر بالمنتخب الوطني الأول بمستوى رفيع للغاية في آخر تدريبين للمريخ أمس وأمس الأول وقدموا أداءً رائعًا وظهروا بلياقة بدنية عالية وأكدوا جاهزيتهم الكاملة للمباراة المقبلة في الدوري الممتاز مع حي العرب بورتسودان، وعرفت التقسمية التي أجريت أمس تنافسًا قويًا ومحتدمًا بين اللاعبين من أجل تأكيد الجدارة وإثبات الأحقية بالتواجد في التوليفة الأساسية لمباراة السوكرتا الأربعاء المقبل في عروس البحر الأحمر.

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تمرين صباح اليوم

يوالي المريخ سلسلة تحضيرات اليومية لمباراته المرتقبة مع حي العرب في الدوري الممتاز ويؤدي مرانًا جديداً في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم على ملعب أكاديمية تقانة كرة القدم بمشاركة كل العناصر المتواجدة مع الفريق حاليًا وتحت متابعة لصيقة من قبل الجهاز الفني، وحرص مدير الكرة بالنادي كابتن التاج إبراهيم على إخطار اللاعبين بموعد مران اليوم بعد نهاية تدريب أمس مباشرة، بعد التنسيق الذي تم بين دائرة الكرة والطاقم الفني، وسيواصل المريخ تمارينه بصورة يومية حتى موعد سفر الفريق إلى ولاية البحر الأحمر منتصف الأسبوع الحالي.

الأحمر يغادر للبورت بالطيران

أكمل مجلس إدارة نادي المريخ كافة الترتيبات المتعلقة بسفر البعثة إلى ولاية البحر الأحمر وحاضرتها مدينة بورتسودان لأداء مباراة الفريق مع السوكرتا، وتقرر أن تغادر البعثة بالطيران صباح يوم الثلاثاء المقبل، على أن يؤدي المريخ مرانه الختامي في نفس يوم وصوله مساءً على ملعب المباراة، فيما تأكد عودة البعثة إلى الخرطوم نهار يوم الخميس لمواصلة التحضيرات لبقية مباريات الدوري الممتاز التي تنتظر الأحمر في الفترة القادمة، فضلاً عن المشاركة في كأس السودان كذلك.

عودة هيثم الرشيد وخالد

تحصلت (اليوم التالي) على معلومات مؤكدة بعودة الثنائي خالد أحمد المصطفى وهيثم الرشيد إلى مواصلة العمل بمجلس الإدارة بعد الاستقالة التي تقدما بها الأربعاء الماضي مع علي أسد ومحمد موسى الكندو، وكان أمين المال مادبو تحدث مع هيثم وخالد وطالبهما بسحب الاستقالة ومواصلة المشوار في الفترة القادمة، وينتظر أن يقود بعثة المريخ المتوجهة إلى مدينة بورتسودان صباح الثلاثاء المقبل الكابتن هيثم الرشيد وبجانبه الكابتن خالد أحمد المصطفى، بعد أن أمن المجلس المريخي على ذلك الأمر في الساعات الماضية.

التونسي يتحدث مع اللاعبين

أبدى التونسي أمين المسلمي المدير الفني للفرقة الحمراء اهتمامًا كبيرًا بعودة اللاعبين الدوليين للتحضيرات المريخية، حيث حرص التونسي على الالتقاء بنجوم الفريق بالمنتخب أمس الأول وفي أول مشاركة لهم تحت قيادة الجهاز الفني الجديد وتحدث معهم عن التحضيرات بصورة عامة وطالبهم بمضاعفة المجهود وضرورة الانضباط في كل التمارين، كما تلقى المسلمي تقريرًا متكاملًا من المدرب العام الضو قدم الخير عن الدوليين ومشاركتهم مع المريخ في الفترة الأخيرة، وظل أمين يوجه لاعبي الأحمر بصورة متواصلة خلال مران أمس الصباحي ورفع حماسهم حتى يقدموا الأفضل ويكونوا في كامل الجاهزية للمواجهات الرسمية القادمة.

تأجيل جديد لمباراة شباب المريخ

حددت اللجنة الخاصة ببطولة دوري الشباب موعدًا جديداً لإقامة مباراة شباب المريخ وشباب الزومة في القسم الثاني من بطولة دوري الشباب ، حيث تقرر أن تلعب المواجهة يوم غد الأحد عند الساعة الثالثة والنصف في ملعب إستاد الجريف غرب، وكان شباب الأحمر أدى مرانه الرئيسي للمواجهة أمس الجمعة بمشاركة كل اللاعبين وتحت إشراف الطاقم الفني بقيادة أباذر الشريف ونور الدين عنتر وعمر زيقا وبكوك واشتمل على العديد من التدريبات المتنوعة، كما أجرى الجهاز الفني تقسيمة بين العناصر التي تواجدت في المران ووقف على تطبيق الاستراتيجية التي سيعتمد عليها أمام الزومة غدًا.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)