لقاء مثير.. الهلال والأمل في سهرة كروية ثأرية بالجوهرة الزرقاء الليلة

تتواصل مباريات الجولة(19) الرابعة للقسم الثاني مساء اليوم بمباراة واحدة تجمع بين الهلال العاصمي والامل عطبرة وتعتبر أبرز مباريات الجولة الرابعة للقسم الثاني بحكم الإثارة والندية ويعتبرها الهلال العاصمي ثأرية بحكم الخسارة التي لحقت به من الأمل في الدورة الأولى فيما يبحث الأمل عطبرة عن العودة لسكة الانتصارات بعد خسارتين من حي الوادي والشرطة أما الهلال يبحث عن استعادة صدارة الترتيب .

الهلال والصدارة والثأر

يخوض الهلال العاصمي لقاء اليوم من أجل الفوز فقط للثأر من الأمل الذي ألحقه به الخسارة في عطبرة في القسم الأول فيما يبحث عن استعادة الصدارة من المريخ ويرفض العودة لمربع الخسائر ويدخل الهلال برصيد 38 نقطة وكان الفريق فاز على الشرطة وأهلي عطبرة في القسم الثاني.

الأمل يبحث عن العودة

يبحث الأمل عطبرة في لقاء اليوم أمام الهلال العصامي عن العودة لسكة الانتصارات بعد خسارتين من حي الوادي والشرطة وتجمد رصيده في 34 نقطة فيما يبحث عن استرداد المركز الثالث الذي تربع عليه الهلال الأبيض أمس الأول بفوزه على أهلي شندي.

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تحدي بين النقر وكفاح

وبحسب صحيفة اليوم التالي، يعمل الجهاز الفني للهلال والأمل عطبرة في لقاء اليوم على الانتصار ويسعى الفاتح النقر للفوز واستعادة صدارة ترتيب المنافسة وكان النقر في التدريبات الأخيرة أشهر سلاح الهجوم من خلال جاهزية الثلاثي عماد والضي والشعلة، في الجانب الآخر يرغب كفاح صالح المدير الفني في الفوز وإثبات جدارته في الفوز الأول بعطبرة في القسم الأول وكان الأمل عاد من القضارف وأدى تجربة قوية أمام النيل الخرطوم اختبر فيها كفاح جاهزية لاعبيه لمواجهة اليوم .

الخرطوم(أخبار الخليج 365)