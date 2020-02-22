عبد القادر سالم يغني للسلام والاقتصاد

يشارك الفنان الدكتور عبد القادر سالم مساء غد الاحد في منتدى “السلام والاقتصاد” الذي ينظمه مركز راشد دياب للفنون بمقره بالجريف غرب. وسيقدم سالم في المنتدى وفقاً لصحيفة آخر لحظة، سيقدم باقة متنوعة من الاغنيات التي تعكس التنوع الثقافي الذي تذخر به البلاد والصورة الزاهية للتعايش السلمي بين كل مكونات المجتمع السوداني، كما يشارك الفنان الكبير في افتتاح المعرض المصاحب للمنتدى للفنان التشكيلي عثمان جمعة، ويحمل عنوان “قصص”.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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