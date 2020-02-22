هزة أرضية عنيفة بالنيل الأزرق

التاريخ: 22-فبراير-2020 فى : أخبار 269 مشاهدة Advertisements ضربت هزة أرضية عنيفة لمدة (3) دقائق ولاية النيل الأزرق حسب شهود عيان، وبحسب صحيفة اليوم التالي، تركزت في مناطق ريفي مدينة الدمازين ومحليتي قيسان وودالماحي بولاية النيل الأزرق. الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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