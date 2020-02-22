استقبال حافل لمعتز صباحي في اسوان

يدشن الفنان معتز صباحي رحلته الفنية الى جمهورية مصر العربية بحفل ساهر بمدينة اسوان، يستضيفه مسرح سينما الصداقة بالمدينة مساء اليوم. وبحسب صحيفة آخر لحظة، كان صباحي قد وصل الى اسوان يوم الخميس الماضي وسط استقبال حافل من جمهور المدينة والسودانيين باسوان، ومن المتوقع ان يحيى معتز صباحي مجموعة من الحفلات في رحلته التي تستغرق عدة أيام.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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