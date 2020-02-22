الحلنقي يشطب بلاغه ضد (ود اللمين)

شهد مكتب متعهد الحفلات المعروف ابراهيم شلضم بدار الفنانين مساء امس الجمعة جلسة بين الشاعر الكبير اسحق الحلنقي والموسيقار محمد الامين، بعد واسطة كريمة قادها الفنان الكبير كمال ترباس وشلضم تكللت بالاتفاق والتسوية واسدال الستار على الخلاف بينهما، ومن المتوقع ان يقوم الحلنقي صباح اليوم باجراءات شطب البلاغ الذي تقدم به للنيابة ضد الفنان محمد الامين والذي طالب فيه بحقوقه المادية والادبية لثلاث من اغنياته التى تغنى بها.

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من جانبه بارك الفنان الكبير كمال ترباس الاتفاق بين الثنائي وقدم شكره للاستاذ شلضم ومسعاه الكريم، وقال بحسب صحيفة آخر لحظة: الحلنقي ومحمد الامين قامات فنية سامقة وانه كان على ثقة ان انتهاء الخلاف بينهما مسألة وقت.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)