صاحب مناسبات يقاضي حزب الأمة لفقدانه ممتلكات في فض الاعتصام.. ورواد مواقع التواصل يسخرون منه

سخر عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من صاحب محلات مناسبات لمطالبته حزب الأمة بتعويض مادي نظير فقدانه ممتلكات أثناء فض الاعتصام بالقيادة العامة، فيما وصفه البعض بالمتخاذل وأن طلبه غريب بعض الشيء، موضحين بأنه في ذلك اليوم فقدت فيه كثير من الأرواح التي لا تعوض بمال فكيف يطالب بتعويض مادي، متسائلين (من يعوض أسر الشهداء أرواح أبنائهم التي فقدت) فيما دعا بعض الناشطون بالفيس بوك صاحب محل المناسبات بالتنازل عن التعويض المادي الذي طلبه و أن يراعي لأسر الذين قتلوا والمفقودين.

فيما رأت مجموعة أخرى بحسب صحيفة السوداني، بأنه من حقه أن يطالب بحقه باعتباره متضرراً وما فقده يعتبر أكل عيشه الذي يقتات منه رزقه.

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الجدير بالذكر أن صاحب محل خدمات مناسبات طالب حزب الأمة القومي بدفع تعويض قدر بـ (460) ألف جنيه بسبب فقدانه ممتلكات خلال فض اعتصام القيادة العامة. واستدعت محكمة الخرطوم شمال مشرفي خيمة حزب الأمة القومي بالاعتصام بالقيادة العامة.

وقالت مشرفة الخيمة صفية الفضل عبد الحميد إنها تلقت استدعاءً من المحكمة للمثول أمامها في الدعوى المرفوعة من صاحب خدمات الايجار، وقالت إنها لم تتأثر باتهامها في ضياع السماعتين وإنما من سيعوض أمهات الشهداء.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)