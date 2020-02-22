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انعدام أغطية الصرف الصحي تهدد المارة بشارع المهدي بالخرطوم

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 22-فبراير-2020

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انعدام أغطية الصرف الصحي تهدد المارة بشارع المهدي بالخرطوم

عبر عدد من المواطنين عن استيائهم من حالة التدني والاهمال الذي يشهده شارع الامام المهدي بالخرطوم، نتيجة لانعدام اغطية مجاري الصرف الصحي.

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وقال المواطن صابر محمد لصحيفة آخر لحظة: ان مجاري الصرف الصحي أضحت خطراً يهدد حياة المواطنين وخاصة الاطفال وكبار السن، مشيراً الى ان مظهر الشارع لا يتناسب مع الزعيم المهدي والعاصمة، وطالب الجهات المختصة بالتدخل العاجل وايجاد حل جذري للمشكلة التي اصبحت تروع المارة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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