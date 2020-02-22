التاريخ: 22-فبراير-2020
9 مشاهدة
عبر عدد من المواطنين عن استيائهم من حالة التدني والاهمال الذي يشهده شارع الامام المهدي بالخرطوم، نتيجة لانعدام اغطية مجاري الصرف الصحي.
وقال المواطن صابر محمد لصحيفة آخر لحظة: ان مجاري الصرف الصحي أضحت خطراً يهدد حياة المواطنين وخاصة الاطفال وكبار السن، مشيراً الى ان مظهر الشارع لا يتناسب مع الزعيم المهدي والعاصمة، وطالب الجهات المختصة بالتدخل العاجل وايجاد حل جذري للمشكلة التي اصبحت تروع المارة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر انعدام أغطية الصرف الصحي تهدد المارة بشارع المهدي بالخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.