إسدال الستار على قضية الإعلامية “إيناس”

شهدت قاعة محكمة المعلوماتية بالخرطوم إسدال الستار على البلاغ رقم ٥٢٠/٢٠١٩ المقدم من د. إيناس محمد أحمد ضد عدد من المتهمات من قروب منبرشات وذلك بعد نجاح مبادرة التسوية القانونية والصلح بين الطرفين.

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تلك المبادرة التي قادها بحسب صحيفة السوداني، الأستاذ الخبير القانوني نبيل أديب وكذلك الأستاذ حسن داؤود المحامي وعدد من الإعلاميين بقيادة الأستاذ الإعلامي محمد عبدالقادر من أجل العفو والصلح بين الأطراف وإنهاء القضية التي كانت محل اهتمام من الرأي العام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)