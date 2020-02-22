بعد اتفاق السلام.. مشار نائباً لرئيس جنوب السودان

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السبت 22 فبراير 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
يؤدي رياك مشار زعيم المتمردين السابق في جنوب السودان، اليوم السبت، اليمين أمام الرئيس سلفاكير نائباً أول له بعد اتفاقهما على تشكيل حكومة وحدة، في خطوة من شأنها إنهاء القتال المستمر في جنوب السودان منذ سنوات.
وأجل كير ومشار أكثر من مرة موعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بعد اتفاق سلام وقعاه عام 2018.
وأودت الحرب الأهلية بحياة 400 ألف شخص وتسببت في أزمة لاجئين كبيرة في أفريقيا.
والتقى كير ومشار، يوم الخميس وأعلنا أنهما بصدد تشكيل حكومة وحل المشكلات العالقة، ومنها توحيد الجيش، في غضون الأيام المقبلة.
وعين سلفاكير أمس الجمعة مشار نائباً أول له ومن المتوقع أن يدلي باليمين اليوم الساعة (11:00) بتوقيت جرينتش.
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