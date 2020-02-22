مجلس السيادة ينفي إرسال قوات من الدعم السريع للإمارات

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السبت 22 فبراير 2020
كتب
الخرطوم- محمد أمين
نفى نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دلقو" حميدتي"، ارسال قوات من الدعم السريع إلى الامارات، مؤكدا عدم صحة مايتداول.
وقال في تصريحات صحافية عقب عودته من جوبا اليوم (السبت) ان الاتفاق بين الاطراف في جنوب السودان على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية حدث تاريخي مهم للسودان والمنطقة.
وأضاف امامنا فرصة في السودان لنسير في ذات الاتجاه للحفاظ على وحدة بلادنا.
وأشارإلى إن الحوار بين الحكومة والحركات المسلحة يسير في الاتجاه الصحيح، وتم التوصل إلى توافق على 75% من القضايا، وحسم شكل الحكم في البلاد بالعودة إلى نظام الاقاليم بسلطات فيدرالية حقيقية، وذلك بعد عقد مؤتمر يضع ملامح وسلطات الحكم الاقليمي.
وقال حميدتي تبقى ملف الترتيبات الأمنية لمسار المفاوضات في دارفور، كما تم التوقيع على اتفاق مسار الشرق، ومسار المنطقتين مع الحركة الشعبية جناح مالك عقار يمضي بصورة جيدة.
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