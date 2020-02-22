البرهان يؤكد على التراضي الوطني من أجل تحقيق السلام

السبت 22 فبراير 2020

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أهمية الوصول إلى تراضي وتوافق وطني يشمل كل السودانيين ويحقق السلام والاستقرار بالبلاد.



والتقى البرهان بجوبا اليوم (السبت) وفد الحكومة المفاوض، وأعضاء فد قوي الحرية والتغيير والخبراء المساند لمفاوضات السلام.

وغاد البرهان صباح اليوم إلى دولة جنوب السودان للمشاركة في مراسم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بين قادة الحكومة والمعارضة الجنوبية. وهنأ البرهان قادة دولة جنوب السودان علي تحقيق التوافق الوطني والوصول إلي السلام عبر الإرادة الوطنية الصادقة والتنازلات التي قدمتها الأطراف من أجل السلام.

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وقال الفريق أول ركن البرهان في تصريحات صحافية من جوبا، أن المكون المدني والعسكري نريد ان نتراضي حتي نصل الي إتفاق سلام يؤسس لتوافق يزيل كل مظالم الماضي ويعبر بالمرحلة الانتقالية الي بر الامان.

وأضاف "إن هدفنا وهمنا جميعا هو بناء الوطن".

وقال البرهان أن السودان سيستفيد من تحقيق السلام والاستقرار في جنوب السودان.

واشاد بالجهود التي يبذلها الوفد الحكومي من اجل الوصول إلى السلام المرتجين كما حيا وفود الحركات المسلحة.

وقال البرهان جميعنا أصحاب الهم الوطني والشعب السوداني في إنتظار تحقيق السلام والاستقرار حتي نستطيع أن نلحق بركب الأمم.

واعرب عن أمله في ان يتحقق السلام في السودان في القريب العاجل.