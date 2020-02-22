المريخ يتدرب استعداداً لحي العرب بورتسودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أدّى المريخ الخرطوم اليوم”السبت”، تدريبًا على ملعب أكاديمية تقانة كرة القدم بالخرطوم”2″، بقيادة التونسي أمين المسلمي. ويستعد”الأحمر” لملاقاة نظيره حي العرب بورتسودان في الجولة الـ”22″ من الدوري الممتاز الأربعاء القادم. وسيؤدي الفريق تدريبًا جديدًا غدًا”الأحد”، بحضور جميع اللاعبين.

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