تكدس النفايات بمدني هاجس يؤرق المدينة

شكا مواطنو ود مدني، من تكدس النفايات باحياء المدينة بجانب الغياب التام لعربات النفايات مما ادى الى انتشارها بالشوارع العامة والاسفلت في وقت تعاني فيه المدينة من انعدام مكب للنفايات.

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وقال بعض سكان القسم الاول مربع “11” بحسب صحيفة آخر لحظة: اننا ظللنا نعاني ومنذ فترة طويلة من اكوام من الاوساخ والنفايات المتراكمة والمنتشرة على مدار الشهر دون ان تتحرك المحلية، وطالبوا الجهات ذات الاختصاص بالتدخل السريع وانشاء مصنع لتدوير النفايات بالجزيرة لمعالجة تكدسها.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)