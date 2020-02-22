التاريخ: 22-فبراير-2020
0 مشاهدة
ناشد عدد من الصحفيين الذين سددوا رسوم سحب قرعة منازل الاسكان الشعبي والي ولاية الخرطوم في النظر في قضيتهم واصدار توجيه بتكملة اجراءاتهم عبر صندوق الاسكان والتعمير ولاية الخرطوم لحصولهم على المنازل في اقر وقت علما بانهم قاموا بسداد مبلغ “30” الف جنيه عبر الاتحاد العام للصحافيين “المحلول” لاحقاً، وترتب على حل الاتحاد تعطيل الاجراءات قبل حصولهم على المنازل؟
وينوهون الى ان هنالك صحفيين قدموا في وقت سابق للحصول على المنازل منذ خمس سنوات ولديهم المستندات التي تؤكد ذلك خيث انهم يعملون بالصحف اليومية في ظروف بالغة التعقيد ومعظمهم يقيم في منازل بالايجار، وكلهم ثقة في استجابة الوالي لحل القضية في اسرع وقت.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر صحافيون يطالبون باستحقاقتهم في السكن الشعبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.