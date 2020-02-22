صحافيون يطالبون باستحقاقتهم في السكن الشعبي

ناشد عدد من الصحفيين الذين سددوا رسوم سحب قرعة منازل الاسكان الشعبي والي ولاية الخرطوم في النظر في قضيتهم واصدار توجيه بتكملة اجراءاتهم عبر صندوق الاسكان والتعمير ولاية الخرطوم لحصولهم على المنازل في اقر وقت علما بانهم قاموا بسداد مبلغ “30” الف جنيه عبر الاتحاد العام للصحافيين “المحلول” لاحقاً، وترتب على حل الاتحاد تعطيل الاجراءات قبل حصولهم على المنازل؟

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وينوهون الى ان هنالك صحفيين قدموا في وقت سابق للحصول على المنازل منذ خمس سنوات ولديهم المستندات التي تؤكد ذلك خيث انهم يعملون بالصحف اليومية في ظروف بالغة التعقيد ومعظمهم يقيم في منازل بالايجار، وكلهم ثقة في استجابة الوالي لحل القضية في اسرع وقت.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)