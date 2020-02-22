شاهد بالفيديو.. سيدة تعزف على الكمان أثناء استئصال ورم من دماغها

عزفت مريضة في مستشفى كينغز كولدج في لندن على الكمان بينما كان الجرّاحون يعملون على استئصال ورم خبيث من دماغها.

وطلب الفريق الطبّي من داغمار تورنر، 53 عاماً، أن تعزف على الكمان كي يتأكّدوا من عدم إلحاق أيّ ضررٍ بمناطق الدماغ التي تتحكّم بحركة الأيدي الدقيقة وتناسقها أثناء العمليّة البالغة الدقّة.

وجرى تشخيص إصابة تورنر وهي مستشارة إداريّة سابقة من جزيرة وايت، بورم في الدماغ بعد تعرّضها لنوبة أثناء حفلة لأوركسترا سيمفونية.

وشعرت عازفة الكمان المتعلقة بهذه الآلة والتي تعزف في أوركسترا جزيرة وايت السمفونية بالقلق من احتمال فقدان القدرة على العزف. وكان الورم يقع في الفصّ الجبهي من دماغها قريباً من منطقة تتحكّم بالحركات الدقيقة ليدها اليسرى.

وتوصّل البروفسور كيومارس أشكان، وهو إستشاري جراحة الدماغ والأعصاب في مستشفى كينغز كولدج، إلى خطّة من أجل إجراء الجراحة وتقليص الخطر.

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ويحمل جرّاح الدماغ شهادة في الموسيقى كذلك وهو عزف بيانو متمرّس شاطر تورنر الحرص على إنقاذ مهاراتها الموسيقية.

لذا، قبل أن يجري الأطباء الجراحة، قضوا ساعتين وهم يدرسون دماغها عن كثب ويمسحونه لتحديد المناطق التي تنشط أثناء عزفها على الكمان وتلك التي تتحكّم باللغة والحركة. وأجروا عملية دماغية اسمها حجّ القحف فتحوا خلالها جمجمتها قبل أن يوقظوها من التخدير.

وعزفت تورنر على الكمان أثناء استئصال الورم من دماغها فيما راقبها أطباء التخدير ومعالِج.

وبحسب صحيفة اندبندنت ،قال البروفيسور أشكان “نجحنا باستئصال 90% من الورم بما في ذلك كل المناطق المشكوك بوجود نشاط عدوانيّ فيها، مع حفاظنا على كامل وظائف يدها اليسرى”.

من ناحيتها، أ,وضحت السيدة تورنر “شغفي هو الكمان وأنا أعزف عليه منذ كنت في العاشرة من عمري. ومجرّد فكرة خسارتي للقدرة على العزف فطرت قلبي”.

بعد مرور ثلاثة أيام على العملية، أصبحت تورنر بحال جيدة تسمح لها بالعودة المنزل للقاء زوجها وابنها.

يُذكر أن مستشفى كينغز كولدج في جنوب لندن يجري نحو 400 عملية جراحية لاستئصال أورام دماغية كل سنة، وغالباً ما يجري ايقاظ المرضى أثناء العمليّة لإجراء فحوصات لغويّة.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)