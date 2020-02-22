“حراس الطاولة” مهام عديدة.. حماية الخبز والدقيق بالمخابز

مع احتدام أزمة الخبز بالبلاد كون عدد من لجان المقاومة بالأحياء فرق تعمل بالوردية في المخابز يرتدي أفرادها سترات صفراء لحماية الدقيق والخبز من التهريب. وكشف عدد من أفراد المقاومة الذين أطلقوا على أنفسهم اسم “حراس الطاولة”، كشفوا بحسب صحيفة السوداني، عن عدد من الحالات التي تم ضبطها بالمخابز والتي يعمل أصحابها على بيع الخبز تهريباً بسعر مضاعف للمطاعم إذ يبلغ سعر الرغيفة ثلاثة جنيهات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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