اضطر عدد من الأسر بمنطقة المهندسين وعدد من الأحياء الخرطومية الراقية لاستئجال عربة “دورية شرطة” للحراسة المنزلية وذلك بعد تكرار حالات السرقة التي تتعرض لها منازلهم وسياراتهم الخاصة.
من جانبهم أوضح عدد كبير من تلك الأسر بحسب صحيفة السوداني، أن الحراسة الليلية هي الأفضل وذلك بعد دفع مبلغ مالي متفق عليه خلال الشهر لمدير قسم الشرطة، وتختلف قيمة المبلغ من منطقة لأخرى.
وأشاروا إلى أن كاميرات المراقبة أصبحت لا تجدي نفعاً بسبب قيام بعض الملثمين بتكسيرها بجانب انتشار بعض أفراد عصابات النيقرز في المنطقة الذين يقومون بسرقة الهواتف عبر دراجات نارية تحت تهديد السلاح الأبيض، مطالبين الجهات الأمنية ببسط هيبة الدولة لمحاربة ومكافحة الجريمة في الأحياء التي تصل أحياناً لارتكاب جريمة قتل.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مواطنون (يستأجرون) سيارات شرطة لحمايتهم..! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.