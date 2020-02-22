فنان شاب يشتري “الخبز” من عاصمة الجنوب (جوبا)

اضطر الفنان الشاب حسين حمد لشراء كمية كبيرة من الخبز لأهل بيته من عاصمة الجنوب “جوبا” لتوفر الخبز في مخابزها، وتوزيع كمية منه لبعض الضباط بمطار الخرطوم عقب عودته من عاصمة دولة جنوب السودان جوبا التي زارها مؤخراً لإحياء حفل جماهيري.

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من جانبه قال الفنان حسين حمد بحسب صحيفة السوداني: “لقد قمت بزيارة جوبا لإحياء حفل تأبين للفنان الراحل محمود عبد العزيز بحضور عدد كبير من القادة السياسيين من بينهم د. ياسر عرمان وعبد العزيز الحلو وأركو مناوي وجبريل إبراهيم وقبل العودة للخرطوم وجدت الخبز متوفراً بكثرة في مخابز جوبا فقررت شراء كميات كبيرة منه نسبة لمعاناتنا اليومية مع الصفوف الطويلة، وعند وصولي إلى مطار الخرطوم قمت بتوزيع كمية منه على بعض الضباط بالمطار”،

وأضاف حسين “بسبب أزمة الخبز ونفاذ الكمية التي أشتريتها من جوبا اضطرت أسرتي الآن لعمل الفطير لتناوله في كل الوجبات بدلاً عن الخبز وتفادياً للصفوف”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)