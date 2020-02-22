التعايشي: امامنا فرصة تاريخية لكي نعبر إلى بر الأمان

التاريخ: 22-فبراير-2020
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أكد عضو مجلس السيادة الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي محمد حسن التعايشي لمفاوضات السلام بجوبا التزام الحكومة بتحقيق السلام الشامل والعادل في السودان.
ووفقاً لصحيفة آخر لحظة، قال خلال مخاطبته اليوم مراسم توقيع اتفاق السلام بين الحكومة ومسار الشرق بفندق بريميد بجوبا إنه منذ الاستقلال كانت هناك مطالب ومشكلات اقتصادية وسياسية واجتماعية معلقة لم تتم معالجتها بصورة جذرية،وظلت قضايا التهميش والظلم الاجتماعي والسياسي بشرق السودان محل نقاش.
وأضاف أن ما تم اليوم هو محاولة جادة وصادقة لمعالجة تلك المشكلات المعلقة. وقال التعايشي “لقد حاولنا أن نحل المشكلات بمنهج مختلف عن ما مضي”، مؤكدا ان هذا الاتفاق مكسب لكل أهل شرق السودان وليس ملكا لتنظيم سياسي بعينه.
وقال التعايشي إن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم هو محاولة جادة وصادقة لتحقيق سلام شامل وكامل يخاطب جذور المشكلة ومستقبل السودان وينهي قضية الحرب والسلام حتى نتجه لبناء دولة المواطنة والديمقراطية المستدامة.
وأضاف التعايشي قائلاً ” إذا توفرت لدينا الإرادة والنضج والوعي الكافي يمكننا أن نتوصل لاتفاق سلام قبل المدة المحددة بثلاثة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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