رجل يدعي علاج فيروس الكورونا بـ(الريحان والقرض)

سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من ظهور رجل عبر فيديو تداولته الأسافير يدعي من خلاله اكتشافه لفيروس الكورونا عن طريق الريحان والقرض وإمكانية تصدير تلك الخلطة التي وصفها بالسحرية إلى الصين والمدن التي تأثرت بالفيروس.

ورد الكثيرون عبر تعليقاتهم أن إيجاد العلاج استعصى على الدول المتقدمة في مجال الصناعات الدوائية فهل يفلح “الريحان والقرض” في علاج الفيروس.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)