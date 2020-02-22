تيار المستقلين: حميدتي كسب ثقة المعارضة الجنوبية

إمتدح تيار المستقلين الوطنيين الاحرار قبول رئيس دولة جنوب السودان الفريق سلفاكير ميارديت بخيار العشر ولايات والتي كانت تمثل عقبة أمام تحقيق التسوية مع المعارضة الجنوبية مبينا أن سلفاكير بهذه الخطوة أثبت أنه من حكماء القارة الإفريقية الذين يشار إليهم بالبنان.

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وأوضح الاستاذ عثمان ابراهيم الطويل رئيس تيار المستقلين الوطنيين الاحرار في تصريح بحسب صحيفة آخر لحظة، ان سلفاكير هو بطل الاستقلال في الجنوب وهو الرئيس المنتخب بنسبة ٩٨٪ من الناخبين إلا أن كل ذلك لم يمنعه من الرضوخ لمطالب المعارضة الجنوبية في سبيل حقن الدماء وتحقيق السلام والاستقرار لإنسان جنوب السودان ممتدحاً الدور الكبير الذي لعبه الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الجنوبيين مبيناً ان حميدتي إستطاع كسب ثقة المعارضة الجنوبية والحكومة معأ مما ساعده في إحداث إختراق كبير في ملف سلام الجنوب.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)