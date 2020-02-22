“دقلو”: حسمنا إدارة البلاد بالعودة إلى الحكم الإقليمي

التاريخ: 22-فبراير-2020
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عاد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” للبلاد مساء أمس، بعد مشاركته في اتفاق دولة الجنوب.
وقال “حميدتي” إن التفاوض بين الحكومة وشركاء السلام بجوبا يسير بصورة طيبة حيث تم الاتفاق على أكثر من 75% من القضايا المطروحة ويجري الآن التفاوض حول ملف السلطة.
وأكد “حميدتي” بحسب صحيفة السوداني، حسم مستقبل إدارة الحكم بالبلاد، بالعودة إلى الحكم الإقليمي عبر سلطات فيدرالية حقيقية، وعقد مؤتمر حول قضايا الحكم، بمشاركة الجميع لوضع ملامح وسلطات الحكم الإقليمي الفيدرالي، مشيراً للمباحثات والتوافق الذي تم حول ملف الخدمة المدنية وما صاحبها من خلل، وأضاف أنه تبقى ملف الترتيبات الأمنية بمسار دارفور.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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