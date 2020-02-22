إجراءات قانونية لمستخدمي بطاقات التأمين الصحي بطرق غير قانونية.

حذرت هيئة التأمين الصحي ولاية الخرطوم من مغبة الاستخدام غير القانوني باستخدام آخر للبطاقة التأمينية، مما يترتب عليه المساءلة القانونية ومصادرة البطاقة.

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واكد مدير الادارة العامة للخدمات الصحية بالتأمين الصحي د. زاكي الدين الشريف بحسب صحيفة آخر لحظة، أكد حرص الهيئة على استمرارية توفير الخدمة الجيدة للمؤمن عليهم، وتوفير الخدمات التشخيصية والدوائية حسب المواقع الجغرافية لحاملي البطاقة العلاجية، لافتاً الى التزام الهيئة باسترداد قيمة الخدمة الطبية المتعاقد عليها في حال عدم توفرها في

المواقع التأمينية عبر البطاقة العلاجية، مشيراً الى ضرورة الاستخدام القانوني للبطاقة وعدم استخدام شخص لبطاقة شخص آخر، مبيناً ان من حق اي شخص امتلاك بطاقة علاجية وفق قانون التأمين الصحي وان اجراءات استخدامها ميسورة ومتاحة لكل فرد في ولاية الخرطوم.

الخرطوم: (كوش نيو)