وفد حكومي يزور مناطق الشعبية بالنيل الأزرق

التاريخ: 22-فبراير-2020 فى : أخبار 21 مشاهدة التقى رئيس الحركة الشعبية شمال مالك عقار امس، وفد رسمي من الحكومة الانتقالية، في منطقة باولو بالنيل الازرق الواقعة تحت سيطرة الحركة الشعبية. Advertisements وتمت الترتيبات للزيارة بوساطة من دولة الجنوب لبحث تمرير الاعانات الانسانية للمناطق التي تقع تحت سيطرة الحركة الشعبية، واتفق عقار مع الوفد بحسب صحيفة آخر لحظة، على بدء تنفيذ مخرجات اتفاق جوبا للسلام، الخاص بترتيبات الشأن الانساني، وستبدأ الاعانات في التدفق على المناطق التي تقع تحت سيطرة الحركة حسب الاتفاق اليوم السبت. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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