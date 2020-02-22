منظمات دولية: أكثر من نصف سكان الجنوب مهددون بالمجاعة

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة واليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي عن تدهور وضع الأمن الغذائي بشكل كبير في المناطق التي ضربتها الفيضانات العام الماضي.

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وحذرت المنظمات الثلاث من أن حوالي 6.5 ملايين شخص في جنوب السودان أي أكثر من نصف السكان قد يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في موسم الجوع من مايو إلى يوليو المقبل.

وأشار البيان المشترك الصادر من المنظمات الثلاث بحسب صحيفة السوداني، إلى أن هناك 20 ألف شخص يعانون من أقصى مستويات الجوع في مقاطعات أكوبو ودوك وأيود التي تعرضت لأمطار غزيرة في العام الماضي وهم بحاجة إلى دعم إنساني عاجل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)