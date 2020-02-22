رئيس مجلس السيادة يتوجه إلى جوبا لحضور مراسم تنفيذ اتفاقية السلام

السبت 22 فبراير 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

توجه رئيس مجلس السيادة الإنتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم السبت إلى جنوب السودان، في زيارة تستغرق يوما واحدا.



وكان في وداع البرهان بمطار الخرطوم، الفريق الركن إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة الانتقالي، وعدد من المسئولين السودانيين.

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ومن المقرر أن يشارك البرهان في مراسم بدء تنفيذ اتفاقية سلام جنوب السودان وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، ومتابعة سير تنفيذ الترتيبات الأمنية التي يراقبها السودان، إلى جانب أوغندا، بوصف السودان، الرئيس الحالي لمنظمة الإيجاد، بالإضافة إلى أنه واحد من الدول الضامنة لاتفاقية سلام جنوب السودان.

يذكر أن البرهان، كان كلف النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، برئاسة لجنة متابعة السلام بدولة جنوب السودان، حتى تكللت جهودها بالنجاح.

وكان رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، التوصل لاتفاق بين الحكومة والمعارضة يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية اليوم /السبت/، وحل الحكومة الحالية، مع تعيين زعيم المعارضة نائبا أول للرئيس الدكتور رياك مشار.