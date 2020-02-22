الهلال يستضيف الامل عطبرة في بطولة الدوري الممتاز

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
يسعى الهلال لاستقبال جماهيره بأفضل ما يكون، بعد استيفاء عقوبة حرمانه منها 3 لقاءات متتالية ، وذلك في مباراته أمام ضيف من العيار الثقيل، وهو الأمل عطبرة، مساء الْيَوْم السبت، باستاد الجوهرة الزرقاء، لحساب الأسبوع الرابع من الدور الثاني للدوري السوداني الممتاز ؛ وستكون المواجهة فرصة كبيرة كذلك أمام الهلال، للصعود للصدارة، حيث سيتساوى مع المريخ في عدد النقاط (41)، في حال الفوز، لكنه سيتفوق على غريمه بفارق الأهداف ؛ أما طرف المباراة الآخر، الأمل عطبرة، فقد توالت عليه الضربات في الدور الثاني، فخسر آخر مباراتين أمام كل من حي الوادي والشرطة .
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