تعرّف على التفاصيل ..غضب مريخي كبير على الامين العام لإتحاد الكرة السوداني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تراجع الامين العام لاتحاد كرة القدم السوداني الدكتور حسن ابوجبل عن تصريحاته التي اطلقها بخصوص قرار محكمة التحكيم الرياضية (كاس) والذي صدر الخميس الماضي لصالح المريخ حيث قرر منحه لقب الدوري لموسم،2018 وقال ابوجبل في تصريحات جديدة اليوم السبت تنقلها (سودانا فوق) ان اتحاد الكرة لم يمنح لقب الدوري 2018 للمريخ بصورة رسميه وانهم ينتظرون مهلة الاسبوع لمعرفة ما تسفر عنه الامور .لكن ابوجبل قال بالامس،في تصريحات لصحيفة الصدي ان المريخ بطلا لدوري 2018 رسميا الشيء الذي جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعشاق المريخ يهاجمونه ويصفونه بانه ظل متناقض في كل تفاصيل قراراته. المادة السابقة الأبطال لا يحالوا للتقاعد من الخدمة.. بقلم محمد عبد الماجد المقالة القادمة الهلال يستضيف الامل عطبرة في بطولة الدوري الممتاز

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