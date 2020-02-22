القبض على رجل اعمال شهير بتهمة الثراء الحرام…

الخليج 365:

ألقت نيابة الثراء الحرام والمشبوه القبض على رجل الأعمال هشام حسن في بلاغٍ اشتباه في ثراء حرام.

وكشفت مصادر صحفية عن بدء النيابة التحقيق مع هشام المشهور بـ”السوباط” حول مصدر الأموال التي يمتلكها، لجهة أنّه أصبح في فترة قصيرة رجل أعمال ويمتلك شركات للبترول و”طلمبات”.

وقد تم ايداعه بحراسة امتداد الدرجة الثالثة… المادة السابقة تاجر عملة ينهي حياته شنقاً في ظروف غامضة بالخرطوم… المقالة القادمة مستنقعات السلطة.. بقلم هاجر سليمان

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