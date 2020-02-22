تاجر عملة ينهي حياته شنقاً في ظروف غامضة بالخرطوم…

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أنهى سمسار عملة أجنبي حياته شنقُا بحبلٍ داخل منزله بضاحية الأزهري جنوب الخرطوم.
وقالت مصادر صحفية إنّ المنتحر في العقد الرابع من عمره وافد من إحدى دول الجوار وتعرّض لعملية احتيال ونصب من بعض عملائه في مبلغ مليار ونصف المليار جنيه، وتسبّب ذلك في دخوله في حالة نفسية واكتئاب دفعته لنصب مشنقة صنعها لنفسه في سقف غرفة نومه وتدلى منها منتحرًا.
وأشارت الصحيفة إلى أنّه وعلى إثر ذلك تحرّكت قوة من قسم شرطة دائرة الاختصاص لمكان الحادث وبعد اكتمال الإجراءات الفنية كافة أحيلت الجثة للمشرحة لتحديد أسباب الوفاة.
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