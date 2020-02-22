مريخ المكاتب والقرار الفارغ.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

???? وصف مزمل ابو القاسم قرار التحكيم الدولي بــ (الانتصار التاريخي) !!

@ من يقرأ العباره يظن ان المريخ حصد اللقب الافريقي او خرج من قاع التمهيدي .

@ القرار لا قيمة له بل القضيه من الاساس لا قيمة لها بدليل ان الاتحاد لم يكلف محام او محكم لينوب عنه .

@ استخفاف الاتحاد بالقضيه بلغ مرحلة تعين موظف بنادي المريخ (مدثر خيري) ممثلاً للاتحاد .

@ القضيه امام التحكيميه كانت من طرف واحد فالشاكي هو ذاته المتهم .

@ قضيه فارغه لذلك وصفها شداد بــ (الونسه) ونحن نوافقه .

@ إن كان هناك من يستحق الشكر من اهل المريخ فهو خيري لا مزمل .

@ نعم خيري لانه لو اراد نسف الشكوى لنسفها لكنه سعى لارضاء اهل ناديه فتم له ما اراد .

@ بالعقل كده هل يمكن ان تنجح شكوى عدار !!

@ شكوى بلا تاريخ وغير محدد فيها اسم اللاعب ولا المباراة مثار الشكوي ولا حتى مضمون الشكوى !!

@ الشكوى المهزله لا يمكن ان تنجح الا ان كانت هناك مسخره .

@ لهذا وذاك نقول ان شكر المريخاب ينبغي ان يكون لخيري اما مزمل فدوره ينتهي عند جمع رسوم الشكوى من معتصم جعفر واسامه عطا المنان وثله من المريخاب .

@ (40) الف دولار رسوم الشكوى لو اضفنا عليها اتعاب المحامي تتجاوز ال (50) الف بما يعادل ال (5) مليار جنيه ويزيد !!

@ حينما جمع مزمل تلك المليارات كان مجلس قريش في عز ازمته الماليه والمريخ محاصر بالديون .

@ وقتها تم احتجاز ود الشيخ في مخفر الشرطه بسبب ديون الفندق الذي يمتلكه مريخي !!

@ لهذا اقول ان الشكوى مبعثها تحقيق مجد شخصي واحراج مجلس قريش .

@ الارشيف لا يزال يحمل ما كتبه مزمل في قريش من انه لا علاقة له بالشكوى .

@ عموماً قرار التحكيميه لا يُعد انجازاً ولا قيمة له بل على العكس ، القرار يؤكد ان انجازات المريخ بلاستيكيه لا طعم لها .

@ الهلال ينتصر داخل الملعب ويتسلم الكاس والمريخ ينتصر داخل المكاتب ولا شئ في الميدان .

@ لا كاس ولا جمهور ولا يحزنون !!

@ مجرد وريقه من موظف بالاتحاد لنادي المريخ .

@ المريخ كان نادي انجازات المكاتب بالقاب الاتحاد العام والان باتت المكاتب دوليه !!

@ نعم انجازات مكتبيه من خارج الحدود !!

@ قرار التحكيميه اعاد للذاكره حكاية سيكافا وهزيمة المريخ المذله وبعدها زعم مريخاب الاتحاد العام ان من ثار واحدث الشغب وقتل الصحفي هو جمهور سيكافا لا جمهور المريخ !!

???? شكوى المريخ اعادت للاذهان احداث دوري (2018) .

@ في دوري ذاك العام خصمت الفيفا (6) نقاط من الهلال وبرغم ذلك عجز المريخ عن خطف لقب الدوري فدفع ال (50) الف دولار لشراء اللقب !!

@ لو دفعوا المبلغ لاخوان رمضان عجب لما خسروا اللقب .

@ لو دفعوا المبلغ للهلال لاعطاهم الكاس ومعاهو بوسه كمان .

???????? كلام سياسه .

@ تظاهرة (رد الجميل) هدفت لتسليم مذكره لمجلس الوزراء فلماذا كل هذا العنف المفرط !!

@ مسيرة الزواحف بالخرطوم ومدني والفوله لم يعترضها احد فكيف يضربون الثــوار !!

@ مهزلة الخميس دليل ادانه للقوات الامنيه وتأكيد ان من بين عناصرها من لا يزال على ضلاله القديم .

@ بيان مجلس الوزراء بادانة العنف ايجابي لكنه غير كاف .

@ لابد من التحقيق وادانه الجناه ان كان من الشرطه او الامن .

@ دماء الثــوار والكندكات اغلى ما في الســودان .