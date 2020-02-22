الخيار والطماطم.. بقلم امير عوض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

البقاء لله..

ضربة كاس دي تضاهي في قوتها ضربة هيروشيما..

المريخاب دخلوا علي النووي..

التطليش و الكفوف بقت ما بتجبر معانا..

دخلنا عصر الهمبتة النووية..

قنابل عنقودية..

من النوع البغطس في الارض 7 متر و بعد داك يتمغي و ينفجر..

القنبلة دي صنعها العالم النووي (مزمز أبو القنابل)..

قال ليك نظامها تغطس في جدول الدوري.. و توف تنفجر و تقلع ليها بطولة قديمة..

مخير الله..

ده شغل شنو يا مريخاب؟

نحن في ايطاليا واللا في السودان؟

سمعنا باليوفي الاتقلعت بطولاته.. بس هنا يطرشنا الشغل ده!!

معقولة لكن!!

بطولة من 2018 تقبقبوها و تقلعوها من جوه الدولاب؟!!

انتو الحقارة دي ما عايزين تبطلوها؟

كمان بقيتوا ما بتسمعوا كلام شداد؟!

شداد صاحب بلاتر (شخشياً)..

شداد الكان مُحكم في كاس!!

والله ده كلام..

ناس باني عملو مؤتمر صحفي ما خلو ليهم قناة او صحيفة ما دعوها..

باني شغال العصر كله يهبب بالشكوي الكتبها ايمن عدار..

ما فضل ليه الا يعلقها في باب الاتحاد العام..

شابكهم (قربوا الكاميرا) و الجماعة يصوروا..

في الوقت داك شداد لسه كان بضحك..

الجماعة بضحكوا فيهو بحتت (الاتحاد في الطوة)!!

بعدها شداد مشي لرضا.. و ظهر في عالم الرياضة..

و اشتغل فينا انشاء..

لا مواد لا لوائح..

شبكنا ليك (الفيفا ما فهمتهم)!!

انت متأكد الجهة القالت ليك انها ما فهمتنا دي الفيفا واللا (النيفا)؟!

الشغل ده جهتين مختلفتين..

المريخاب بعرفوا الفيفا و كاس.. لكن الهلالاب حد معرفتهم (النيفا و الراس)!!

أوع يكون ضللك كردنة..

قلت لي (هذا عبث)!!

و تيب..

العبث ده شال حالك..

و اتسبب في نهاية اسطورتك..

اسطورة (بلاتر قال لي)!!

ياخ دي لما كان بقولها زمان.. في ناس كده بتجيها قشعريرة من التبجيل..

الخبير فردة بلاتر..

بلاتر ما بتعشي لو ما دردش مع خبيرنا الاسطوري و لو ما قال ليهو حاجة (سر)..

قال ليك بلاتر كان بقول حاجات لخبيرنا ناس عيسي حياتو و بن همام ما بكون سمعوا بيها..

في قوانين كده كانت مجرد (قوالات) ساكت بين خبيرنا و بلاتر..

تعرفها ما تعرفها ما مشكلتهم..

المهم ما تخالفها..

لو خالفتها بعاقبوك بدون تفهم اولك من آخرك..

الزمن داك نظام الفيفا ده كان فد نسخة مقفولة في درج زول واحد في بلد حدادي مدادي..

البلد كلها زول بفهم فيها حاجة ماف..

الناس زي الطرش.. البقولو الخبير كلو يمشي..

مخير الله..

يسجل قُصر..

يعمل اعارات وهمية..

كلو ماشي.. و ماف زول بقدر يقول تلت التلاتة كم..

مع ظهور العولمة الخبير فقد اراضيه..

العالم أصبح قرية.. و الخبير دخل في زقاق ضيق..

الفضاء أصبح فضاء المعلومات و خبيرنا كان عايز ينظر في العولمة برضو..

مرة جابوهو في قضية في عالم الرياضة..

شبك ليك الناس (الحاجة دي جاتنا في الايميل الضعيف)..

قال ليك لما ناس (الهوت ميل) سمعو بحتت الايميل الضعيف دي قربوا يقفلو الشركة و يعملو مكانها محل شاورما..

ما ممكن ياخ.. الناس في الألفية التالتة و في زول بتكلم عن الايميل الضعيف..

ايميل ده واللا عضل..

طبعاً خبيرنا بكون قاصد الشبكة ضعيفة..

لكن ما قادر يفرز بين الشبكة و الايميل..

المهم الحاجة دي مرّت في البلد دي بدون زول يقول بغم..

انتو بتعرفو اكتر من الخبير..

امكن بلاتر قال ليهو..

احتمال بلاتر عمل ايميلات قوية و واحدات ضعيفة..

شن عرفكم انتو كمان بالحاجات دي..

ما عارف الذكرني النكتة دي شنو؟

قال ليك في واحد قرأ حتي تانية متوسطة في قرية كلها جهلة..

علي حظهم النحس في اليوم داك جات عربية خواجات (سياح) طاشة في القرية..

الخواجات عايزين زول يوصف ليهم الدرب..

ناس القرية زول بعرف انجليزي ماف..

العمدة قال نادو (الخبير) يتفاهم مع البجم ديل..

الخبير حدو في الانجليزي (you are a donkey) اكتر من كده ما درسوهو..

المهم جاء قال للخواجة (بيرقر كمنجة.. شاورما بالهوت دوق سيجنال تو ديقتال ريسفر)!

الخواجة ما فهم الخبير و اتغاظ منه..

ناس الحلة يوسوسو في بعض (شوف الخبير منطقهم كيفن)؟

الخواجة قطع في الخبير كف و مشي ركب عربيتو..

الجماعة كلهم يكوركوا (الخواجة فقد المنطق.. علي الطلاق الخبير منطقو جنس منطقة)..

بعد الخواجة مشي.. العمدة نادي الخبير.. و قاليهو (الليلة سريت بالنا و رفعت راسنا يالخبير.. الخواجة ده فقدتو المنطق تب.. إلا الكف الاداك ليهو ده في شنو)؟

الخبير قال ليهو (انا ما داير اقول يا العمدة عشان ما تتضايق)..

العمدة نهرو.. ياخ الا تقول..

الخبير رد للعمدة.. (الخواجة ده بعد رطنت ليهو انجليزي لما آمن.. قال لي انت يا الخبير وقت بتعرف انجليزي قدر ده المقعدك وسط الطير ديل شنو.. و لطشني بعدها كف)..

نرجع لموضوعنا..

القنبلة الشوكية..

مزمل لما قال حنشتكي و المريخاب الخُلص اتجمعوا معاهو..

في الوقت داك الهلالاب ناموا علي عسل كلام شداد..

الصحافة الحمراء شغالة تغلي..

و الهلالاب نايمين..

مزمل بجمع في المواد و السوابق.. و خالد عزالدين ـ راس الحربة بتاعهم ـ اعمدتو بدايتها (واحد اتنين سرجي تمرجي)!!

مزمل يراسل في كاس.. و واحد شغال كل يوم يخرم في اتجاه و يشيل و يلصق في تخريمة مملة..

الغريبة امس الدنيا كلها قامت و قعدت.. و زولنا لسه مخرم..

خارم بارم.. يطلع وشك وارم..

هسه ده البصحيهو شنو..

مسكين قايل كاس ما حكمت لسه؟

غايتو الضحك الضحكناهو خلال الــ72 ساعة الفاتت.. بكيفنا لي سنة 2030..

المريخاب لما جاهم تسوس اسنان بكترة الضحك..

عصب الفك بتاعنا لما ارتخي..

قلت لي (مرت الأيام)..

ده زي الضحك في بيت البكاء..

مرت الأيام و نحن بره الشبكة..

عوض ولدي سمع برّد كاس..

و مرت الأيام لسه نايم..

علشان كده بكتب (كالخيال أحلام)..

نايم و حلمان..

قوم علي حيلك..

قال ليك في واحدة مشت ضيفه عند جماعة..

عايزة تعمل فيها بتاعت اتكيت و كده..

جابو العشاء.. زولتنا شغالة تنقد بطرف اصابعها..

نظام البت راقية.. و هي عايزة تموت من الجوع..

المهم.. الكهرباء قطعت..

زولتنا قالت انتهز فرصة الضلام ده..

قطعت ليها عيشة الا ربع.. و لحست فيها نص الصحن..

اللقمة في نص الطريق.. الكهرباء جات..

زولتنا رمت اللقمة و قالت (سجمي دي لقمة منو الجات في يدي دي)؟!!

هسه مرت الأيام زي اللقمة في الضلام..

الحتة دي تنفع قصيدة..

لعناية الحبيب بيكو..

مرت الأيام زي اللقمة في الضلام..

تمها لينا بالله..

نجي للبيان..

بيان الخيارات..

خيار.. طماطم.. عجور.. فلفلية..

الهلالاب قالوا حيناقشوا خياراتهم..

و بالنسبة للفلفلية؟ حتناقشوها واللا نحشي علي كده؟

العجور ده سلطة واللا مخلل؟!!

قلتو لي شداد ما رسل زول بمثلكم؟

عبدالعزيز تعاونية ده كان ممثل منو؟

انتو ما عارفين المشو منو؟

تعاونية كان قاعد.. و اتكلم كمان؟

المهم ما علينا..

الخيارات الموجودة عندكم شنو بالضبط؟

خيار مخلل!! قول واحد..

خيار سلطة!! قول اتنين..

خيار محشي!! كده تلاتة..

بالمناسبة الخيار ده خياراتو ضيقة شديد..

يعني ما بتقدر تطبخو..

انتو ما لقيتو غير الخيارات؟

كان تجربوا الاسود..

الاسود بتطبخ..

و بتحشي..

و بتعمل سلطة..

و بتخلل..

و بتلبس برضو..

انتو ما حاديين واللا شنو؟

الاسود يليق بكم..

البطولة دي اتقلعت من جوه مصارينكم..

هرّدت المصارين و هي طالعة..

بقيتو زي اسد الحديقة (المجغمر)..

فجأة كده كاس جغمرتكم..

تاني ماف محاليل دعم وريدية..

ناس كاس ديل بقو فردنا..

مستر منو داك ما عارف بقي صاحب مزمل الروح بالروح..

أي لخبته تاني بنوديكم كاس..

نرجع للخيارات..

جربتو معاها البطاطس..

الايام دي راقد و رخيص..

خياراتو ممتازة برضو..

شيبس..

مشوي..

طبيخ..

محشي..

والله جوعتونا بسيرة الخيارات الجات في بيانكم دي..

كان تكتبوا أي كلمة تاني..

الجماعة قالوا في بيانهم القضية تابعها (المحامي) مدثر خيري!!

عليك الله دي حالة ناس تتكلم عن شكاوي?

مدثر خيري من متين بقي محامي?! !

الناس ديل بكونوا قايلين أي زول في اللجنة القانونية معناها محامي!!

نزيدكم من الشعر بيت.. رئيس اللجنة القانونية ذاتو ما محامي..

المهم قالوا تعيين مدثر اثار سخطهم و سخريتهم!!

اثبتوا علي واحدة يا هلالاب..

ديل ما بتلمو في زول واحد..

يا اسخطو..

يا اسخرو..

لكن تسخطو و تسخرو في وقت واحد دي ما بتجي..

زي الزول العندو فاك و جاتو عطسة..

نرجع للخيار..

قصدي نرجع للبيان..

الجماعة قالوا دي سقطة تأريخية للاتحاد..

الله الله الله..

جابو سيرة السقطات التأريخية..

اها.. 2..12 موقعها وين في السقط ده?

غابيتو و الصلوي مكانهم وين من الاعراب?

موضوع السقطات ده مفروض ما تفتحوهو.. نهااااائي..

اللذيذة انهم قالوا (هذا القرار يتوقع ان يحدث هزة كبيرة في الاتحاد)..

كمان جابت ليها توقعات و ارصاد جوي!!

هزة كم درجة طيب?

شغالين بمقياس ريختر واللا كيري ساكت?

اها الهزة دي بترمي عمارة الاكاديمية واللا بتلولحها ساكت?

بالله ده بيان?

هسه المعتصمين ديل كلهم يعني كلامكم ده ببرد جوفهم?

ياخ ديل قالوا القرار ليس له تأثير علي الهلال لانه شارك في الابطال و انتهي?! !

الجماعة ديل كل همهم منحصر في المشاركة في الابطال و احراز الطيش و بس!!

الحق المعنوي ده ما بهتموا بيهو..

لو كان بهتموا ما كان صبروا 90 سنة علي الصفر..

يعني مانشستر سيتي هسه ما بهموا كتير لو الاتحاد الانجليزي قلع منهم بطولة 2014?! !

دي نظرية ادارية جديدة..

لازم نصدرها للعالم..

نظرية (ما تهتموا للايام.. وجع كاس بيعدي)..

بكرة نحاول نترجم النظرية دي..

لازم العالم يستفيد من الكوادر البتجيب بيانات زي دي..

دكتور حسن علي عيسي قال (نتوقع ان يسترد الاتحاد هيبته)!!

القال ليك منو الاتحاد فقد هيبته?

يعني لما نرفع الشكوي في الاستئنافات و نكسبها معناها لجنة المسابقات فقدت هيبتها?

عاينو الفهم ده!!

هسه الاتحاد ده ما قبل اسبوع نادي ظفار العماني ما اشتغل بخطابو..

هل فقد هيبتو?

يعني انت نظام عايز تحرشهم بحتت الهيبة دي?! !

لا خلاص..

هبشت نقطة جوهرية..

برضو نحاول نكلم (النيفا)..

مرات كاس بتهبش هيبتها..

غايتو حالة تحنن..

خلونا في المهم..

وين درع الدوري؟

و قروش التتويج؟

نحن عندنا كتمة قريبة..

بغض النظر عن خياراتكم.. فنحن عايز درعنا لو سمحتو..

مخير الله فيكم..

أدونا حقوقنا أول بعد كل واحد فيكم يشيل خيارايه..

*نبضة أخيرة*

الكاس كاسنا.. نحن أهلو.. و نستاهلو.