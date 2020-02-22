عاجل.. ثلاث شكاوي ضد الهلال وصلت الي الفيفا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قالت مصادر خاصه في الخرطوم اليوم ان مدرب الهلال السابق التونسي نبيل الكوكي تقدم بشكوي رسميا الي لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم( الفيفا) بخصوص مستحقات مالية رفض

الكاردينال رئيس نادي الهلال تسليمها له وكشفت ذات المصادر ان لاعبا الهلال السابقين شهاب بن فرج بولعويدات تقدمت بشكوي أيضا بخصوص مستحقات مالية وتوقع المصدر أن يصل خطاب من الفيفا الي الهلال بعد نهايه عطلة هذا الأسبوع في أوربا بخصوص تلك الشكاوي

وعلمت (سودانا فوق) ان اتصالات قام بها المدرب التونسي نبيل الكوكي لاحتواء الأزمة لكن فشل في الحصول على رد من قبل رئيس الهلال أشرف الكاردينال.