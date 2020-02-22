نيابة الثراء الحرام تلقي القبض على رجل الأعمال هشام حسن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: ألقت نيابة الثراء الحرام والمشبوه القبض على رجل الأعمال هشام حسن في بلاغٍ اشتباه في ثراء حرام. وكشفت صحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”السبت” بحسب مصادرها عن بدء النيابة التحقيق مع هشام المشهور بـ”السوباط” حول مصدر الأموال التي يمتلكها، لجهة أنّه أصبح في فترة قصيرة رجل أعمال ويمتلك شركات للبترول و”طلمبات”. وقالت الصحيفة إنّ النيابة أودعت هشام بحراسة امتداد الدرجة الثالثة.

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