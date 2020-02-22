جمال سالم حارس الهلال يعلن رسميا الرحيل عن الأزرق

الخليج 365 : بدا اليوغندي (جمال سالم) حارس مرمى الهلال في التفكير في مغادرة كشوفات الهلال حيث تعاقد مع شركة (scuot analytic foot ball)لتسويق اللاعبين والترويج لنفسه والبحث عن عقود احترافية جديدة وبدأ (سالم) اتفاقه مع الشركة في نهاية شهر أكتوبر من العام الماضي حيث قامت بالترويج له عبر فيديو نشرته علي،مواقع التواصل الاجتماعي وضحت من خلاله سيرته الذاتية وابرز مبارياته علي المستوى المحلي والافريقي في السودان وقام جمال سالم بنشر الفيديو على صفحته الشخصية علي الفيس بوك.

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