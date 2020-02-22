إسحاق الحلنقي يفاجيء الجميع ويشطب بلاغه ضد الفنان محمد الامين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن الشاعر إسحاق الحلنقي انه سوف يقوم اليوم السبت بشطب بلاغه في مواجهة الفنان محمد الامين في المحكمة وذلك بعد جلسه جمعت الفنان محمد الامين مع الشاعر الحلنقي بمبادرة من الفنان كمال ترباس وافادت مصادر (سودانا فوق) ان

الجلسه التي عقدت بإحدى مكاتب شركات تنظيم الحفلات انهت الخلاف بشكل كامل وسوف يعود الفنان محمد الامين لترديد أغنيات الحلنقي في حفلاته

وكان الشاعر الكبير إسحق الحلنقى قد أعلن في تصريح من قبل أنه قرر سحب جميع أغنياته التي بطرف الفنان الموسيقار محمد الأمين ، وحرمانه من ترديدها في كافة الوسائط الإعلامية