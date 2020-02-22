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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أعلن الشاعر إسحاق الحلنقي انه سوف يقوم اليوم السبت بشطب بلاغه في مواجهة الفنان محمد الامين في المحكمة وذلك بعد جلسه جمعت الفنان محمد الامين مع الشاعر الحلنقي بمبادرة من الفنان كمال ترباس وافادت مصادر (سودانا فوق) ان
الجلسه التي عقدت بإحدى مكاتب شركات تنظيم الحفلات انهت الخلاف بشكل كامل وسوف يعود الفنان محمد الامين لترديد أغنيات الحلنقي في حفلاته
وكان الشاعر الكبير إسحق الحلنقى قد أعلن في تصريح من قبل أنه قرر سحب جميع أغنياته التي بطرف الفنان الموسيقار محمد الأمين ، وحرمانه من ترديدها في كافة الوسائط الإعلامية
كانت هذه تفاصيل خبر إسحاق الحلنقي يفاجيء الجميع ويشطب بلاغه ضد الفنان محمد الامين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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