شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ﻗﻄﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ، ﺍﻟﻤﺸﻴﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ، ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﻪ. ﻭﻗﺎﻝ البرهان : ﻟﻦ ﻧﻔﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﻟﻦ ﻧﺴﻤﺢ ﻻﺣﺪﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﻪ، ﻭﺣﺚ ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻓﺘﺘﺎﺣﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺣﻲ ﺍﻟﺰﻣﺎﻟﻚ ﺑﺠﺒﺮﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻴﺪﻩ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺃﻭﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﺣـﻤـﺪﺍﻥ ﺩﻗـﻠـﻮ ﺣﻤﻴﺪﺗﻲ ﺃﻣـﺲ، ﺍﻟﻤﺼﻠﻴﻦ ﻭﺍﻟـﺪﻋـﺎﺓ ﺍﻟـﻰ ﺇﻋﻤﺎﺭ ﺑﻴﻮﺕ ﷲ ﻭﻧﺸﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻭﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺤﻨﻴﻒ ﻟﻜﻲ ﺗﻘﻮﻡﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺩ، ﻟﻬﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭﺍﻟﻔﻼﺡ. المادة السابقة (كأس كاس) وقیمة الإنجاز.. بقلم ناصر بابكر المقالة القادمة حمدوك يرفض استخدام العنف المفرط ضد المدنيين

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. البرهان في مسجد حميدتي: ﻟﻦ ﻧﻔﺮط ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ او ﻧﺴﻤﺢ ﻻﺣﺪ اﻟﻤﺴﺎس ﺑﻪ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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